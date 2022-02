Covid, dalle mascherine al Green pass: ecco quali misure entrano in vigore da oggi (Di martedì 1 febbraio 2022) Dai viaggi all’obbligo di avere la certificazione verde per accedere ai luoghi pubblici: da oggi valgono nuove regole anti-coronavirus. A queste se ne aggiungono altre adottate dal governo nel Cdm di ieri, come la proroga dell’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto e la chiusura delle sale da ballo ancora per 10 giorni Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 febbraio 2022) Dai viaggi all’obbligo di avere la certificazione verde per accedere ai luoghi pubblici: davalgono nuove regole anti-coronavirus. A queste se ne aggiungono altre adottate dal governo nel Cdm di ieri, come la proroga dell’obbligo di usare la mascherina anche all’aperto e la chiusura delle sale da ballo ancora per 10 giorni

