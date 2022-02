Comune di Palermo. Fasola (Ugl): Ecco bello e servito il Piano di “Squilibrio Sintomatico” (Di martedì 1 febbraio 2022) “E’ stato bello e servito il nuovo Piano di Riequilibrio da noi definito di ‘Squilibrio Sintomatico’ del Comune di Palermo – così denuncia il Segretario responsabile territoriale dell’Ugl di Palermo Franco Fasola – per salvare dal dissesto la città sprofondata orami nella più totale anarchia dei servizi. “ Lo chiamano di ‘Riequilibrio’ magra consolazione visto ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 1 febbraio 2022) “E’ statoil nuovodi Riequilibrio da noi definito di ‘’ deldi– così denuncia il Segretario responsabile territoriale dell’Ugl diFranco– per salvare dal dissesto la città sprofondata orami nella più totale anarchia dei servizi. “ Lo chiamano di ‘Riequilibrio’ magra consolazione visto ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

ComunePalermo : #NewsPA - Ex Grande Migliore. Assessore Catania scrive al Consiglio comunale: 'Approvazione dell'atto deliberativo… - 8x1000Valdese : RT @CDLaNoce: Rinnovato il protocollo tra @CDLaNoce e @ComunePalermo per la promozione di interventi per una Comunità Riparatoria #Giustiz… - ComunePalermo : #NewsPA - Fibromialgia. Inaugurata al Foro Italico la panchina viola - ComunePalermo : #MobilitaPA - PONTE CORLEONE ¿ Da martedì 15 febbraio chiusura del varco di accesso dalla corsia laterale alla cors… - CinoDario : [Comune Palermo] PONTE CORLEONE – Da martedì 15 febbraio chiusura del varco di accesso dalla corsia laterale alla c… -