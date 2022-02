Come rivedere Sanremo in replica

Come (ri)vedere Sanremo in replica (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Ha preso ufficialmente il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1, in prima serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. A capo della kermesse canora, per il terzo anno consecutivo, c’è il direttore artistico Amadeus. Oltre che sul “canonico” Rai 1, i telespettatori possono però seguire la gara in alta definizione su Rai1 HD (canale 501 del DTT), e su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero. Inoltre, il giorno successivo al prime time, Rai Premium trasmette la replica della serata precedente. Chi non riuscisse a seguire le serate in diretta, può infatti sintonizzarsi sul canale 25 del DTT alle ore 13.40 circa da mercoledì 2 a sabato 5 febbraio 2022. La finalissima verrà, invece, replicata lunedì 7 febbraio 2022 dalle 13.20. Infine, resterà a disposizione anche il sito RaiPlay, dove ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus Ha preso ufficialmente il via la 72esima edizione del Festival di, in programma su Rai 1, in prima serata, da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. A capo della kermesse canora, per il terzo anno consecutivo, c’è il direttore artistico Amadeus. Oltre che sul “canonico” Rai 1, i telespettatori possono però seguire la gara in alta definizione su Rai1 HD (canale 501 del DTT), e su Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero. Inoltre, il giorno successivo al prime time, Rai Premium trasmette ladella serata precedente. Chi non riuscisse a seguire le serate in diretta, può infatti sintonizzarsi sul canale 25 del DTT alle ore 13.40 circa da mercoledì 2 a sabato 5 febbraio 2022. La finalissima verrà, invece,ta lunedì 7 febbraio 2022 dalle 13.20. Infine, resterà a disposizione anche il sito RaiPlay, dove ...

