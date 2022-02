Chi è Rkomi, il rapper di Calvairate protagonista a Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i più promettenti rapper della scena milanese degli ultimi anni c’è sicuramente Rkomi. Giovane artista con un passato da lavapiatti, si distingue dai colleghi per la sua ricerca musicale più suonata che campionata, e anche per uno stile unico, che cerca di avvicinare i generi più disparati, senza limitarsi alle mode del momento. Ha dichiarato di voler scrivere pezzi immortali. Forse la strada intrapresa è quella giusta. Scopriamo qualcosa in più su questa nuova stella del rap italiano. Il vero nome di Rkomi è Mirko Manuele Martorana è nato a Milano il 19 aprile 1994 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto a Calvairate, quartiere popolare di Milano, ha frequentato l’istituto alberghiero, abbandonando però gli studi a 17 anni, prima del diploma. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Tra i più promettentidella scena milanese degli ultimi anni c’è sicuramente. Giovane artista con un passato da lavapiatti, si distingue dai colleghi per la sua ricerca musicale più suonata che campionata, e anche per uno stile unico, che cerca di avvicinare i generi più disparati, senza limitarsi alle mode del momento. Ha dichiarato di voler scrivere pezzi immortali. Forse la strada intrapresa è quella giusta. Scopriamo qualcosa in più su questa nuova stella del rap italiano. Il vero nome diè Mirko Manuele Martorana è nato a Milano il 19 aprile 1994 sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto a, quartiere popolare di Milano, ha frequentato l’istituto alberghiero, abbandonando però gli studi a 17 anni, prima del diploma. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica con ...

Advertising

Pinturicchia13 : RT @delinquentweet: ?? Comincia stasera #Sanremo2022, ci avviciniamo all'appuntamento con un po' di statistiche. Nei testi delle 25 canzoni… - alexi4aaa : RT @ElisaSantoprete: chi vede Sanremo solo per blanco e rkomi? ?? - tortelIini2 : mi dicono che rkomi è in tendenza chi sono io per non spammare la sua fancam - delinquentweet : ?? Comincia stasera #Sanremo2022, ci avviciniamo all'appuntamento con un po' di statistiche. Nei testi delle 25 can… - hangingdreams : io 10 punti che ho preso con lauro che si esibirà per primo li ho già persi con chi presenterà rkomi stasera #Sanremo2022 -