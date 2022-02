Caccia, Wwf: “Stagione caratterizzata da illegalità” (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio si è chiusa la Stagione di Caccia 2021/22. Anche in questi ultimi giorni di apertura agli spari non sono mancate le notizie di uccisioni illegali di fauna selvatica da parte di Cacciatori di frodo rilevate in tutta la Penisola grazie all’attività di controllo delle autorità preposte alla vigilanza venatoria, che si aggiungono alle numerosissime operazioni portate a termine nel corso dell’anno. Lo rileva il Wwf, che segnala anche una vera propria strage di uccelli acquatici compiuta da sei Cacciatori di frodo nella laguna di Grado dove sono stati abbattuti circa 350 animali tra cui 150 Fischioni. “Nonostante la costante diminuzione dei Cacciatori italiani, la Caccia continua rappresentare una delle principali cause di perdita di biodiversità e diffusione delle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Il 31 gennaio si è chiusa ladi2021/22. Anche in questi ultimi giorni di apertura agli spari non sono mancate le notizie di uccisioni illegali di fauna selvatica da parte ditori di frodo rilevate in tutta la Penisola grazie all’attività di controllo delle autorità preposte alla vigilanza venatoria, che si aggiungono alle numerosissime operazioni portate a termine nel corso dell’anno. Lo rileva il Wwf, che segnala anche una vera propria strage di uccelli acquatici compiuta da seitori di frodo nella laguna di Grado dove sono stati abbattuti circa 350 animali tra cui 150 Fischioni. “Nonostante la costante diminuzione deitori italiani, lacontinua rappresentare una delle principali cause di perdita di biodiversità e diffusione delle ...

WWF_Roma : #oggi chiude la #caccia.Anche questa stagione in Italia si è caratterizzata per illegalità e illegittimi provvedime… - Giupeilsociale : RT @WWFitalia: Lunedì #31gennaio si chiude finalmente la stagione della #caccia caratterizzata ancora una volta da illegalità e troppe regi… - greencityit : Il 31 gennaio si chiude la stagione della caccia: WWF: “Stagione caratterizzata ancora da illegalità e provvediment… - Greenreport_it : Caccia, Wwf: si chiude una stagione con illegalità e provvedimenti illegittimi delle Regioni -… - Sabah_Benziadi : @WWFitalia la caccia ha fatto sparire tutte le specie di uccelli in sicilia. Per Il governo siciliano, basta che p… -