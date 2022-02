“Ah, finalmente l’ho fatto”. Ops! GF Vip, Lulù si rilassa (un po’ troppo) e si sente tutto (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono momenti difficili quelli vissuti da Lulù Selassiè al GF Vip 6. La principessa di sente persa senza il suo Manuel, uscito dalla casa il 24 gennaio. “Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima”, aveva detto il nuotatore. “Quando passano gli anni – aveva detto ancora Manuel Bortuzzo – tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”, aveva detto parlando di Lulù Selassiè. GF VIP 6, Lulù Selassiè si rilassa: “Ah, finalmente l’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono momenti difficili quelli vissuti daSelassiè al GF Vip 6. La principessa dipersa senza il suo Manuel, uscito dalla casa il 24 gennaio. “Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidato tutti i campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima”, aveva detto il nuotatore. “Quando passano gli anni – aveva detto ancora Manuel Bortuzzo – tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”, aveva detto parlando diSelassiè. GF VIP 6,Selassiè si: “Ah,...

