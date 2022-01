(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Non mi è mai piaciuto parlare pubblicamente perdi un familiare, tanto meno lodarlo. Tuttavia, oggi faccio fatica a non farlo. Raramente ho visto un combattimento così titanico e un incontro così epico“. E lui, zio, li ha visti praticamente tutti, dal suo angolo. Dall’angolo della sua creatura,, che oggi viene celebrato come il più grande tennista della storia e una leggenda dello sport. Dalle colonne del Pais l’ex allenatore di(lo è stato per tutta la carriera, fino al 2017) esprime quasi una “sorpresa”: “Durante l’ultima settimana ho mantenuto alte le speranze cheel potesse ottenere il titolo, e l’ho detto in diverse occasioni ai miei figli, che mi incalzano sempre con la stessa domanda, ma in quel momento (quandoè andato ...

Advertising

napolista : Zio Toni #Nadal: «Rafa mi ha stupito un’altra volta, ormai ho perso il conto» Sul Pais: “Raramente ho visto un com… - schtennis : @antogar78 La prima cosa che Zio Toni gli ha insegnato è proprio quella di imparare ad accettare la sconfitta. Per… - giovafilareti : Caro Santopadre spero tu abbia imparato la lezione. Prima del match hai fatto lo splendido “può battere chiunque” e… - AriannaNardi : RT @FedeCocchi: Abbiamo parlato con zio Toni #Nadal prima della #finalissima e lui la vede così #Medvedev #AO22 #AusOpen ?@Gazzetta_it? ht… - infoitsport : Zio Toni punta sul 21: 'Vince chi ha più gana. Rafa, in questo, è il re' -

Ultime Notizie dalla rete : Zio Toni

era il suo coach educatore e un giorno rivelò il segreto del suo potere: "A Rafa ho insegnato prima di tutto una cosa importante: quando è in campo è una persona straordinaria, ma appena ...Eppure l'aveva dettoche a fare la differenza, alla fine, sarebbe stata la 'gana', ovvero la voglia di vincere, quella che contraddistingue i grandi campioni come quelli che sui social hanno ...Rafa rimonta due set a Medvedev, 10 anni più giovane, e promette di non fermarsi: «Ma non ho segreti: ho passione per il gioco, salute, le persone giuste intorno» ...Sotto di due set, ribalta Medvedev dopo 5 ore agli Australian Open e vince il 21° slam: record Non poteva che essere epico il trionfo dell'uomo normale, del campione che ha fatto della straordinarietà ...