UFFICIALE – Torino, preso Seck dalla SPAL (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Torino con un comunicato ha annunciato l’arrivo di Demba Seck dalla SPAL: la nota dei granata Il Torino ha annunciato l’arrivo dalla SPAL di Demba Seck. La società granata ha chiuso un altro arrivo giovane dopo Pellegri. Il ds Vagnati lo ha voluto a tutti i costi e lo ha consegnato a Juric proprio al fotofinsh del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilcon un comunicato ha annunciato l’arrivo di Demba: la nota dei granata Ilha annunciato l’arrivodi Demba. La società granata ha chiuso un altro arrivo giovane dopo Pellegri. Il ds Vagnati lo ha voluto a tutti i costi e lo ha consegnato a Juric proprio al fotofinsh del mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - forumJuventus : ?? La Juve ha raggiunto l'intesa con la Fiorentina sulle cifre e sta studiando la prima offerta ufficiale da present… - CalcioNews24 : Arriva #Seck per il #Torino ?? - 100x100Napoli : Le decisioni del #GiudiceSportivo sulle gare del 6 gennaio. - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Demba #Seck è un nuovo giocatore del #Torino! ?? L’ala classe 2001 arriva dalla #Spal per 5 milioni di… -