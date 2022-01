Traffico Roma del 31-01-2022 ore 09:30 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione restano disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente al mare di solito provoca coda a partire dall’uscita Romanina sino al bivio con l’ aquila ancora sul raccordo per Traffico intenso in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con possibili code tra la Nomentana e la Tiburtina e data l’ora permangono code sulle principali vie d’accesso al centro perché devo fare lungo la Cassia rispettivamente dal bivio di Casal del Marmo a Monte Mario dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia ancora code da labbro al bivio di Tor di Quinto Ci sono code anche la Solaria dall’aeroporto dell’Urbe fino a viale Regina Margherita la polizia locale Cervignano un incidente lungo Corso Francia nei pressi di via Luigi Bodio inevitabili le code in direzione del centro altro incidente allo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione restano disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente al mare di solito provoca coda a partire dall’uscitanina sino al bivio con l’ aquila ancora sul raccordo perintenso in carreggiata interna abbiamo rallentamenti con possibili code tra la Nomentana e la Tiburtina e data l’ora permangono code sulle principali vie d’accesso al centro perché devo fare lungo la Cassia rispettivamente dal bivio di Casal del Marmo a Monte Mario dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia ancora code da labbro al bivio di Tor di Quinto Ci sono code anche la Solaria dall’aeroporto dell’Urbe fino a viale Regina Margherita la polizia locale Cervignano un incidente lungo Corso Francia nei pressi di via Luigi Bodio inevitabili le code in direzione del centro altro incidente allo ...

