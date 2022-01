Spunta un nuovo nome per l’estate: può arrivare dall’Udinese (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli non resta fermo e inizia a seguire i giocatori per la prossima estate. Con il mercato invernale che ha visto arrivare a Napoli il solo Axel Tuanzebe, la prossima sessione sarà sicuramente più movimentata. Nahuel Molina Sono tanti i giocatori sul taccuino di Giuntoli, che dovrà lavorare sicuramente sul reparto offensivo, visto l’addio di Insigne e il futuro incerto di Dries Mertens. Ma non bisogna muoversi solo in attacco. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli segue anche Nahuel Molina dell’Udinese. Terzino destro argentino, Molina sta disputando un’ottima stagione con la maglia bianconera. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli non resta fermo e inizia a seguire i giocatori per la prossima estate. Con il mercato invernale che ha vistoa Napoli il solo Axel Tuanzebe, la prossima sessione sarà sicuramente più movimentata. Nahuel Molina Sono tanti i giocatori sul taccuino di Giuntoli, che dovrà lavorare sicuramente sul reparto offensivo, visto l’addio di Insigne e il futuro incerto di Dries Mertens. Ma non bisogna muoversi solo in attacco. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli segue anche Nahuel Molina dell’Udinese. Terzino destro argentino, Molina sta disputando un’ottima stagione con la maglia bianconera.

