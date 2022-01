Simest (Gruppo Cdp) contribuisce con 15 milioni alla crescita internazionale di Afv Beltrame Group (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con un investimento da 15 milioni di euro, Simest, società del Gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, contribuisce alla crescita internazionale e alla realizzazione di un importante piano di transizione ecologica di AFV Beltrame Group, storica azienda di Vicenza, primario Gruppo siderurgico italiano. Con l’operazione, Simest è diventata azionista di minoranza di Stahl Gerlafingen AG, controllata svizzera del Gruppo vicentino. Le risorse così fornite, daranno un solido contributo alla realizzazione dell’ambizioso piano di sviluppo della società che prevede investimenti complessivi per oltre 58 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Con un investimento da 15di euro,, società delCDP che sostiene ladelle imprese italiane nel mondo,realizzazione di un importante piano di transizione ecologica di AFV, storica azienda di Vicenza, primariosiderurgico italiano. Con l’operazione,è diventata azionista di minoranza di Stahl Gerlafingen AG, controllata svizzera delvicentino. Le risorse così fornite, daranno un solido contributorealizzazione dell’ambizioso piano di sviluppo della società che prevede investimenti complessivi per oltre 58 ...

