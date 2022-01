Selvaggia Lucarelli e l’attacco indegno: “La prima manganellata a tuo figlio!” (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’opinionista Selvaggia Lucarelli nel mirino degli haters dopo la presa di posizione sui social: tirato in ballo anche il figlio 17enne. Selvaggia Lucarelli (fonte youtube)Selvaggia Lucarelli, opinionista a “Ballando con le Stelle”, è una maestra nel campo delle provocazioni, e si attira spesso nugoli di detrattori, specie nell’ambito dei social. Presente anche in molti talk-show e programmi di intrattenimento, la Lucarelli esprime spesso pareri lapidari che, condivisibili o meno, generano le reazioni più disparate nel pubblico. L’ultima bagarre mediatica è legata alle manifestazioni studentesche di Milano e Torino in segno di protesta per l’incidente che ha causato la morte di Lorenzo Parelli. Durante tali assembramenti, infatti, si sono verificati episodi di violenza ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’opinionistanel mirino degli haters dopo la presa di posizione sui social: tirato in ballo anche il figlio 17enne.(fonte youtube), opinionista a “Ballando con le Stelle”, è una maestra nel campo delle provocazioni, e si attira spesso nugoli di detrattori, specie nell’ambito dei social. Presente anche in molti talk-show e programmi di intrattenimento, laesprime spesso pareri lapidari che, condivisibili o meno, generano le reazioni più disparate nel pubblico. L’ultima bagarre mediatica è legata alle manifestazioni studentesche di Milano e Torino in segno di protesta per l’incidente che ha causato la morte di Lorenzo Parelli. Durante tali assembramenti, infatti, si sono verificati episodi di violenza ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri ne… - StefanoFeltri : Mentre noi siamo concentrati sul Quirinale, la polizia picchia a sangue ragazzini colpevoli solo di aver lanciato q… - stanzaselvaggia : “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La… - marta_prova : RT @stanzaselvaggia: Ragazzini svenuti, minorenni presi a manganellate, ragazzi portati via da ambulanze.Cosa è successo DAVVERO ieri nelle… - imelda3959 : RT @stanzaselvaggia: “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La po… -