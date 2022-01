Scuola, regole più semplici. Dad dimezzata: alle elementari a casa solo dai tre contagi in su (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scuola, regole più chiare e semplici. Così, nelle scuole di ogni ordine e grado chi ha il Super Green pass rientra dall'autosorveglianza senza dover fare il tampone mentre i test... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022)più chiare e. Così, nelle scuole di ogni ordine e grado chi ha il Super Green pass rientra dall'autosorveglianza senza dover fare il tampone mentre i test...

