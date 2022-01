Scuola | mascherine e discoteche | settimana di novità | al lavoro sulle prossime misure

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Due provvedimenti in unaper prorogare lein scadenza e mettere ordine al resto, dalle quarantene afino al sistema dei colori e alla durata del green pass per chi ha fatto il booster.

Si lavora anche sul tema delleall'aperto, sulla durata del green pass per chi ha il booster, sulle quarantene ae sulla riapertura delle discoteche.... l'obbligo diall'aperto, feste e concerti - poi c'è da mettere ordine su regole delle quarantene ae da rispondere alle altre richieste che vengono dai governatori, a partire dalla ...A San Valentino potremo tornare a ballare. Resta l’obbligo delle mascherine all’aperto. Partono le multe per i non vaccinati over 50. Sarà prorogata, ma solo per chi ha la ...La quarantena dovrebbe durare 5 giorni; alle primarie la Dad scatta con 3 contagi. Zennaro: «Non è possibile scaricare su di noi i compiti delle aziende sanitarie» ...