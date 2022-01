Sanremo2022, Amadeus: “Non ho un piano B se mi contagio. Fiorello? Credevo non venisse” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia della 72esima edizione di Sanremo 2022, Amadeus fa il punto della situazione sul suo terzo anno alla guida dell’evento canoro italiano più famoso al mondo. Martedì 1 febbraio, aprirà il Festival della musica italiana in compagnia di Fiorello, Ornella Muti e Maneskin. Confermata anche la presenza del tennista italiano Matteo Berrettini, direttamente dagli Open d’Australia. Amadeus: “Fiorello mi ha detto ‘cornutazzo, cosa pensavi?” Questa mattina, il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2022 ha tenuto la conferenza stampa che dà il via ufficiale all’evento musicale: “Spero che queste 5 serate regalino la grande musica e l’imprevedibilità che fa parte della storia di Sanremo”. Sulla presenza di Fiorello, Amadeus ha svelato: “Fino alla settimana scorsa ero quasi ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) Alla vigilia della 72esima edizione di Sanremo 2022,fa il punto della situazione sul suo terzo anno alla guida dell’evento canoro italiano più famoso al mondo. Martedì 1 febbraio, aprirà il Festival della musica italiana in compagnia di, Ornella Muti e Maneskin. Confermata anche la presenza del tennista italiano Matteo Berrettini, direttamente dagli Open d’Australia.: “mi ha detto ‘cornutazzo, cosa pensavi?” Questa mattina, il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2022 ha tenuto la conferenza stampa che dà il via ufficiale all’evento musicale: “Spero che queste 5 serate regalino la grande musica e l’imprevedibilità che fa parte della storia di Sanremo”. Sulla presenza diha svelato: “Fino alla settimana scorsa ero quasi ...

IlContiAndrea : #Amadeus 'Abbiamo invitato i Big a venire alle prove già con trucco e parrucco, in modo da avere un video utile da… - Raiofficialnews : “Se 20 anni fa mi avessero detto che avrei condotto per tre volte @SanremoRai non ci avrei creduto. Fiorello l’anno… - rtl1025 : ?? #Amadeus: 'Piano B in caso di mia positività al #Covid? Non c'è! Se mi prendo il covid, state qui con me 10 giorn… - jokagp13 : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… - buntybuteras_ : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… -