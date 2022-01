Sanremo 2022, la moglie di Amadeus: “Lui tranquillo, io emozionata” – Video (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Silvia Mancinelli) – “L’emozionata sono sempre io, Amadeus invece è tranquillo e mette tranquillità a tutti”. Lo dice all’Adnkronos Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Il conduttore si appresta a guidare la terza edizione del Festival di Sanremo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – (Dall’inviata Silvia Mancinelli) – “L’sono sempre io,invece èe mette tranquillità a tutti”. Lo dice all’Adnkronos Giovanna Civitillo,di. Il conduttore si appresta a guidare la terza edizione del Festival di. L'articolo proviene da Italia Sera.

