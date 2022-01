Salernitana | ingaggiato Radovanovic

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il ds della, Walter Sabatini ha formalizzato la decima operazione di mercato in entrata. La societa’ granata ha, infatti, comunicato “di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ’88 Ivan”. Il calciatore, che si e’ svincolato dal Genoa, si e’ legato al club granata fino al 2023. Consiglia

Calcio 2021 - 2022 Serie A SquadraNon si ferma il mercato di riparazione della. Il direttore sportivo Sabatini haanche il centrocampista (all'occorrenza difensore centrale) Radovanovic. Ha rescisso con il Genoa ed è in viaggio in queste ore con il proprio ...... alcuni sono rimasti nella storia della, protagonisti di annate memorabili, altri sono ... Arrivato in Italia insieme ad altri compagni, negli anni 30, vienedalla Roma, ma gioca ...17:02 - Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Salernitana ha chiesto alla Roma anche il centrocampista Darboe, molto apprezzato dal ds. Operazione però complicata ...17:00 - UFFICIALE - La Salernitana ingaggia il centrocampista Ivan Radovanovic. Qui il comunicato. 16:40 - Il Venezia ufficializza l'attaccante Nsame, su cui c'era anche ...