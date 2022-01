**Quirinale: Renzi, 'Salvini e Conte sconfitti, si apre periodo 'mooolto' interessante'** (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti alla Salvini e populisti alla Conte, si apre un periodo mooooooolto interessante nella politica italiana. Il camper, intanto, scalda i motori". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per come sono andate le cose e per la clamorosa sconfitta di sovranisti allae populisti alla, siunmoooooooltonella politica italiana. Il camper, intanto, scalda i motori". Così Matteonella enews.

Advertising

NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - FrancescoBonif1 : Di fronte al triste spettacolo dei leader che cercavano candidati a caso, come se l’elezione del Presidente fosse u… - StefaniaFalone : RT @AMorichelli: #Conte non ha mai fatto il nome della #Belloni, nelle sue dichiarazioni seguite all'incontro con #Salvini e #Letta, prospe… - lancellone : RT @Michele_Anzaldi: Renzi: «Enrico Letta? Siamo stati dalla stessa parte» -