“Pulizia zero, non è possibile”. Igiene al GF Vip, Manila Nazzaro denuncia tutto. E ce l’ha con lei (Di lunedì 31 gennaio 2022) I problemi legati alla scarsa organizzazione e alle pulizie sono sempre all’ordine del giorno nella Casa del GF Vip. In qualche occasione anche il Grande Fratello ha preso provvedimenti redarguendo i concorrenti sul modo in cui tengono la Casa e decurtando la spesa settimanale. Gli inquilini del loft di Cinecittà ne hanno parlato nelle ultime ore e ne è venuta fuori una lunga discussione. Alessandro Basciano ne ha discusso con Manila Nazzaro e le ha confessato di essere infastidito dal fatto che il resto dei loro coinquilini non svolga le proprie mansioni: “In teoria dovrebbero tutti fare qualcosa, siamo tutti uguali qui dentro”. Ha spiegato di aver avviato quella discussione in quanto ci teneva a darle una mano per risolvere questa situazione: “Io ti voglio bene e non voglio vederti stressata”. L’ex Miss Italia è sembrata stanca di certi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) I problemi legati alla scarsa organizzazione e alle pulizie sono sempre all’ordine del giorno nella Casa del GF Vip. In qualche occasione anche il Grande Fratello ha preso provvedimenti redarguendo i concorrenti sul modo in cui tengono la Casa e decurtando la spesa settimanale. Gli inquilini del loft di Cinecittà ne hanno parlato nelle ultime ore e ne è venuta fuori una lunga discussione. Alessandro Basciano ne ha discusso cone le ha confessato di essere infastidito dal fatto che il resto dei loro coinquilini non svolga le proprie mansioni: “In teoria dovrebbero tutti fare qualcosa, siamo tutti uguali qui dentro”. Ha spiegato di aver avviato quella discussione in quanto ci teneva a darle una mano per risolvere questa situazione: “Io ti voglio bene e non voglio vederti stressata”. L’ex Miss Italia è sembrata stanca di certi ...

