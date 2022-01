Prosegue calo contagi settimanali: - 17,7%. Morti, picco vicino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Prosegue la frenata dei nuovi contagi Covid in Italia, con un calo negli ultimi sette giorni che si fa costante e più consistente, e riguarda anche gli ingressi in terapia intensiva. Ancora in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022)la frenata dei nuoviCovid in Italia, con unnegli ultimi sette giorni che si fa costante e più consistente, e riguarda anche gli ingressi in terapia intensiva. Ancora in ...

Advertising

PupiaTv : Covid nel Casertano, 30 gennaio 2022: prosegue calo contagi, altri 1852 guariti e 2 deceduti - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, oltre 130mila positivi e guariti oltre i 140mila. Prosegue il calo di ricoveri e intensive - infoitinterno : Covid. Sabato 29 gennaio a Sona 33 positivi in meno. In Veneto prosegue il calo di contagi e ricoveri - IlBacodaSeta : Covid. Sabato 29 gennaio a Sona 33 positivi in meno. - statodelsud : Covid: +5.111 casi nelle Marche, prosegue calo incidenza -