MotoGP | test Sepang | Fernandez al top nel Day 1 dello Shakedown - News

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Con la prima giornata disul tracciato malese di, è finalmente iniziata l'attività in pista per la2022. Sono infatti scesi in pista (così come accadrà fino al 2 febbraio) i ...

FranckyHawk29 : E niente. Nel suo primo giorno di test gira ad 8 decimi dal giro di un certo Dani Pedrosa (1° giorno test 2020).… - desmosedici35 : RT @gponedotcom: Al termine del primo giorno di test Kallio si è piazzato la 3° posto precedendo l'Aprilia di Savadori, 6° Bezzecchi e 9° D… - DLenz96 : Appena concluso il primo giorno di Shakedown Test 2022 di Sepang con in pista i test riders e i rookie. Raul Fernan… - gp_undar : RT @gponedotcom: Al termine del primo giorno di test Kallio si è piazzato la 3° posto precedendo l'Aprilia di Savadori, 6° Bezzecchi e 9° D… - biagio4658 : RT @gponedotcom: Al termine del primo giorno di test Kallio si è piazzato la 3° posto precedendo l'Aprilia di Savadori, 6° Bezzecchi e 9° D… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP test

...) e visto che la nuova moto è scesa oggi in pista con il collaudatore Michele Pirro nel primo...Francesco Bagnaia e Miller punteranno a riportare alla Casa di Borgo Panigale il titolo di, ...Guarda ancheSepang: i primi scatti dello Shakedown in Malesia Sesto Bezzecchi, nono Di Giannantonio Quinta, sesta e settima posizione per Remy Gardner, Marco Bezzecchi e Darryn ...Nella prima giornata di test in Malesia il miglior tempo è del giovane Raul Fernandez con la KTM. Secondo è Pirro con la Ducati ...MotoGP-Ducati, svelata la nuova moto di Pecco Bagnaia e Jack Miller per la stagione 2022. Ritorno alle origini in termini di colore.