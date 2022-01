Lo stile del Venezia f c

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Una finta di corpo, anzi di bacino e di spalle, che è come un passo di danza o come un incantesimo. Che pietrifica il portiere della Roma. Immobile, stregato. Okereke a quel punto deve solo toccare la sfera con l’interno del piede sinistro. Lentamente, senza fretta, gol. Sotto la curva pienissima. È il 7 novembre e ac’è un sole che non è così abituale nei fine settimana autunnali. Una giornata perfetta. «Una vittoria storica», dice l’allenatore delFootball Club, Paolo Zanetti. «La più bella partita che abbia mai visto dal vivo», scrive Alvise nel commento più votato sotto al video degli highlights della partita, su YouTube. Quel giorno lo stadio Penzo ha riaperto le porte al pubblico da un mese e poco più, dopo una ristrutturazione miracolosa per rapidità che si era resa necessaria per adeguarsi alle norme richieste dalla Serie A. Uno ...