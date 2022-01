Liverpool, tutto fatto per Fabio Carvalho: i dettagli (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Liverpool sta chiudendo al fotofinish l’arrivo di Fabio Carvalho del Fulham: il giocatore resterà in prestito Il Liverpool ha chiuso pochi istanti fa per l’arrivo alla corte di Klopp di Fabio Carvalho. Giocatore portoghese del Fulham e seguito da diversi giorni. Accordo fatto sulla base di 10 milioni e giocatore che resterà in prestito al Fulham fino al termine della stagione. Manca l’ufficialità, ma c’è tempo per depositare i contratti. A riferirlo è Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsta chiudendo al fotofinish l’arrivo didel Fulham: il giocatore resterà in prestito Ilha chiuso pochi istanti fa per l’arrivo alla corte di Klopp di. Giocatore portoghese del Fulham e seguito da diversi giorni. Accordosulla base di 10 milioni e giocatore che resterà in prestito al Fulham fino al termine della stagione. Manca l’ufficialità, ma c’è tempo per depositare i contratti. A riferirlo è Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

