Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri: il testo del brano a Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) A leggere le pagelle dei brani in gara a Sanremo 2022 ci si stupisce davvero, soprattutto quando si parla di Massimo Ranieri e del brano che l’artista ha scelto di portare sul palco dell’Ariston. Il motivo? C’è chi parla di Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri, come di un brano da dieci e lode e c’è chi invece dà a mala pena la sufficienza al cantante. Bisognerà attendere la prima serata del Festival per poter dare un giudizio. Massimo Ranieri, attesissimo big di questa 72esima edizione del Festival, si esibirà infatti il primo febbraio. Una cosa però accomuna tutti i giudizi che sono stati dati in questi giorni, dopo l’ascolto delle canzoni di Sanremo riservato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) A leggere le pagelle dei brani in gara aci si stupisce davvero, soprattutto quando si parla die delche l’artista ha scelto di portare sul palco dell’Ariston. Il motivo? C’è chi parla didi là daldi, come di unda dieci e lode e c’è chi invece dà a mala pena la sufficienza al cantante. Bisognerà attendere la prima serata del Festival per poter dare un giudizio., attesissimo big di questa 72esima edizione del Festival, si esibirà infatti il primo febbraio. Una cosa però accomuna tutti i giudizi che sono stati dati in questi giorni, dopo l’ascolto delle canzoni diriservato ...

Advertising

Tg1Rai : La lettera di #Mattia. E' stato uno dei giovani Alfieri premiati dal Capo dello Stato, #Mattarella. All'indomani de… - SimoPillon : Come promesso, eccoci davanti all'ambasciata finlandese per manifestare il nostro sostegno all'ex ministro Päivi Rä… - francis_rojo_ : Caro Sindaco @gualtierieurope le inoltro una bellissima lettera inviatale, pochi giorni fa, dal giovane studente Ed… - Brenda_C__ : RT @onlyprelemi: secondo me questa lettera è la stessa dalla scorsa volta portata di nuovo fuori dal gf anche quando ormai soleil ha chiuso… - onlyprelemi : secondo me questa lettera è la stessa dalla scorsa volta portata di nuovo fuori dal gf anche quando ormai soleil ha… -