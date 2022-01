Le prime immagini di Stefano e Belen insieme: cantano complici al compleanno della Griffini (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono le immagini di Belen e Stefano che tutti attendevano? Forse sì, non c’è nessun annuncio ufficiale né un bacio ma gli sguardi della coppia parlano. Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme alla festa di compleanno di Patrizia Griffini e già questa è una prima importante conferma del loro amore ritrovato. La Griffini è una delle migliori amiche della showgirl, è accanto a lei da tanti anni, conosce felicità e sofferenza e se Stefano era al suo compleanno il motivo è ben chiaro. Nessuno dei due ha pubblicato una storia del party ma ci ha pensato il locale che li ha ospitati e la festeggiata. Nei video le immagini mostrano Belen e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono lediche tutti attendevano? Forse sì, non c’è nessun annuncio ufficiale né un bacio ma gli sguardicoppia parlano.De Martino eRodriguezalla festa didi Patriziae già questa è una prima importante conferma del loro amore ritrovato. Laè una delle migliori amicheshowgirl, è accanto a lei da tanti anni, conosce felicità e sofferenza e seera al suoil motivo è ben chiaro. Nessuno dei due ha pubblicato una storia del party ma ci ha pensato il locale che li ha ospitati e la festeggiata. Nei video lemostranoe ...

