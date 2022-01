La rappresentante di Lista- Ciao Ciao: voglia di ricominciare (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella 72 edizione di Sanremo il gruppo rappresentante di Lista interpreteranno la canzone Ciao Ciao. La rappresentante di Lista (noto anche con l’acronimo LRDL) è un gruppo musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina a cui si sono aggiunti in seguito altri Musicisti. Nella serata delle cover interpreteranno la canzone Be my baby con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Mahmood & Blanco- Brividi: un duo totalmente esplosivo La rappresentante di Lista- Ciao Ciao: gli inizi La rappresentante di Lista nasce nel 2011 dall’incontro della toscana ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella 72 edizione di Sanremo il gruppodiinterpreteranno la canzone. Ladi(noto anche con l’acronimo LRDL) è un gruppo musicale italiano formatosi nel 2011 a Palermo per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina a cui si sono aggiunti in seguito altri Musicisti. Nella serata delle cover interpreteranno la canzone Be my baby con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Mahmood & Blanco- Brividi: un duo totalmente esplosivo Ladi: gli inizi Ladinasce nel 2011 dall’incontro della toscana ...

