In hotel con otto grammi di hashish, due persone in manette (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Ieri alle 14.15 in via Marghera a Roma due uomini sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno trovato 8 grammi di hashish nella camera d’albergo che avevano prenotato per il soggiorno nella Capitale. Si tratta di un italiano di 20 anni e un tunisino di 18 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri si sono recati presso la struttura ricettiva dopo che, per uno dei due ospiti, è scattato l’alert per il rintraccio del sistema alloggiati. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma – Ieri alle 14.15 in via Marghera a Roma due uomini sono stati arrestati dopo che i carabinieri hanno trovato 8dinella camera d’albergo che avevano prenotato per il soggiorno nella Capitale. Si tratta di un italiano di 20 anni e un tunisino di 18 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri si sono recati presso la struttura ricettiva dopo che, per uno dei due ospiti, è scattato l’alert per il rintraccio del sistema alloggiati. (Agenzia Dire)

