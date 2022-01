Il professore ingegnere Francesco Mazzola nel Consiglio Magistrale Università Isfoa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il professore Francesco Mazzola è stato nominato nel Consiglio Magistrale di Isfoa Libera e Privata Università di Diritto Internazionale. Cooptato nel Senato Accademico, riveste altresì il ruolo di preside della Facoltà di Ingegneria Industriale, di docente di Pianificazione Urbanistica Territoriale e Sostenibilità Ambientale e di Pro Rettore con delega per i rapporti istituzionali con l’ Azerbaijan. Classe 1948, nato ad Asmara in Eritrea, è laureato in Ingegneria Civile. Titolo conseguito nel 1972 all’Università degli Studi di Trieste, risultando essere il più giovane ingegnere di Italia nel 1972. È consulente della Banca Mondiale per la salvaguardia dei Beni Monumentali in Nord Africa. Docente al Politecnico di Milano, docente ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilè stato nominato neldiLibera e Privatadi Diritto Internazionale. Cooptato nel Senato Accademico, riveste altresì il ruolo di preside della Facoltà di Ingegneria Industriale, di docente di Pianificazione Urbanistica Territoriale e Sostenibilità Ambientale e di Pro Rettore con delega per i rapporti istituzionali con l’ Azerbaijan. Classe 1948, nato ad Asmara in Eritrea, è laureato in Ingegneria Civile. Titolo conseguito nel 1972 all’degli Studi di Trieste, risultando essere il più giovanedi Italia nel 1972. È consulente della Banca Mondiale per la salvaguardia dei Beni Monumentali in Nord Africa. Docente al Politecnico di Milano, docente ...

