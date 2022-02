Il maglione bianco a trecce di Francesca Michielin alle prove per Sanremo (Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante è pronta a dirigere l'orchestra del Festival per accompagnare Emma nel brano Ogni volta è così. E si prepara al grande giorno con un look semplice ma d'effetto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante è pronta a dirigere l'orchestra del Festival per accompagnare Emma nel brano Ogni volta è così. E si prepara al grande giorno con un look semplice ma d'effetto. L'articolo proviene da DireDonna.

