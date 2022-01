Governo: Malpezzi, 'no a rimpasto' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per noi non deve esserci nessun rimpasto. il Governo -anche grazie alla rielezione di Mattarella- può andare avanti a lavorare. Ora abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sull'azione riformatrice dell'Esecutivo perché questo sarà un anno decisivo per l'Italia”. Così Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Per noi non deve esserci nessun. il-anche grazie alla rielezione di Mattarella- può andare avanti a lavorare. Ora abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sull'azione riformatrice dell'Esecutivo perché questo sarà un anno decisivo per l'Italia”. Così Simona, capogruppo del Pd al Senato, ospite di 'Agorà' su Raitre.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Malpezzi Mattarella bis, Braga (Pd): 'Gioia enorme di aver concorso con il mio voto alla rielezione del Presidente' ... perché rafforza e consolida le nostre istituzioni, consentendo al Presidente Draghi e al Governo ... dalle nostre capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, dalla Segreteria e da tutto il gruppo ...

Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 voti - Milano Post I litigi di questi giorni sul Colle non si riversino sul governo'. Mattarella 'ha riconosciuto che ... Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato, aggiunge: 'Mattarella è un uomo delle istituzioni: ci ha ...

Governo: Malpezzi, 'no a rimpasto' – Il Dubbio Il Dubbio Governo: Malpezzi, 'no a rimpasto' il Governo -anche grazie alla rielezione di Mattarella- può andare avanti a lavorare. Ora abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sull'azione riformatrice dell'Esecutivo perché questo sarà un ...

Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica con 759 voti "La decisione di Forza Italia di votare Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e' una garanzia per l'Italia e per gli italiani. Il Presidente Mattarella ha sempre oper ...

