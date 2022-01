Gli italiani hanno speso 2 miliardi per i tamponi | l' indagine

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - MatteoRichetti : Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani… - FerdiGiugliano : “La rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia per gli italiani. Sono… - pisu_laura : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… - Bettabetta59 : RT @mariogiordano5: Nel 2018 gli italiani votarono per chiedere cambiamento. La legislatura si conclude con un banchiere a Palazzo Chigi, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani

AGI - Agenzia Italia

E' molto probabile che a breve il green pass divenga illimitato per tuttiche hanno ricevuto anche la terza dose di vaccino. Da più giorni se ne parla e ieri di fatto lo ha confermato anche Guido Rasi , ex dirigente dell'Ema nonché attuale consigliere ...Dal 15 febbraio , inoltre,ultracinquantenni dovranno esibire il Green pass rafforzato, ... Multe per non vaccinati Per un milione e 680 milache hanno più di 50 anni e non sono in regola ...Raccogliere fondi indispensabili per salvare la vita di migliaia di persone è l’obiettivo della campagna Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli.Il Festival di Sanremo 2022 sta per iniziare facendo schizzare alle stelle l’attesa per la kermesse canora che, da martedì 1 febbraio a sabato 5, vedrà salire sul palco dell’Ariston alcuni dei cantant ...