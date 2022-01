GF Vip, Delia lo lascia pubblicamente: arriva la reazione di Alex Belli (Di lunedì 31 gennaio 2022) La decisione di Delia Duran sembra ormai irrevocabile: sabato sera, durante la festa settimanale organizzata nella Casa del Grande Fratello Vip 6, la modella venezuelana ha lasciato in diretta Alex Belli, togliendosi addirittura la fede. Ma quale è stata la reazione di Alex Belli? Un silenzio assordante. Per la prima volta da quando è uscito dalla Casa, infatti, Belli è letteralmente scomparso dai social. Nessuno sa dove si trovi e cosa stia facendo, perché non scrive proprio da sabato sera. Che abbia in serbo qualche colpo di scena per la puntata del GF Vip di stasera? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, anticipazioni 31 gennaio 2022: Gianmaria lascia la Casa, eletto il primo finalista La puntata del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) La decisione diDuran sembra ormai irrevocabile: sabato sera, durante la festa settimanale organizzata nella Casa del Grande Fratello Vip 6, la modella venezuelana hato in diretta, togliendosi addirittura la fede. Ma quale è stata ladi? Un silenzio assordante. Per la prima volta da quando è uscito dalla Casa, infatti,è letteralmente scomparso dai social. Nessuno sa dove si trovi e cosa stia facendo, perché non scrive proprio da sabato sera. Che abbia in serbo qualche colpo di scena per la puntata del GF Vip di stasera? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, anticipazioni 31 gennaio 2022: Gianmariala Casa, eletto il primo finalista La puntata del Grande ...

