Ex concorrenti del Grande Fratello Vip non lavorano più: duro sfogo dopo la partecipazione al reality show (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jane Alexander e Gabriele Rossi, dopo il Grande Fratello Vip, hanno avuto problemi a lavorare e trovare degli ingaggi interessanti. Entrambi, durante delle interviste, hanno evidenziato questo problema. Ex concorrenti del Grande Fratello Vip non lavorano più: ecco il duro sfogo L’esperienza nel reality in sé è bella, quel tempo sospeso è un regalo che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 31 gennaio 2022) Jane Alexander e Gabriele Rossi,ilVip, hanno avuto problemi a lavorare e trovare degli ingaggi interessanti. Entrambi, durante delle interviste, hanno evidenziato questo problema. ExdelVip nonpiù: ecco ilL’esperienza nelin sé è bella, quel tempo sospeso è un regalo che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex concorrenti del Grande Fratello Vip non lavorano più: duro sfogo dopo la partecipazione al reality show - Alessan07633755 : Va bene votate Delia ma invece del primo finalista fate uscire gente che il pubblico la maggior parte non vuole Kat… - eatpraytrash : Comunque davvero, basta andare nei tag del GF e 3/4 dei video sono dei concorrenti parlando costantemente di Soleil… - marixisheree : RT @koala_moonlight: la verità è che la diretta del gf è diventata come una serie tv in cui i vari concorrenti assumono un ruolo solo in fu… - njmrod : RT @koala_moonlight: la verità è che la diretta del gf è diventata come una serie tv in cui i vari concorrenti assumono un ruolo solo in fu… -