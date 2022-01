"Draghi e Mattarella, i due consoli". Castelli, fonti riservate dal cuore Lega: ecco come fregheranno Salvini | Video (Di lunedì 31 gennaio 2022) Interviene sul Quirinale anche Roberto Castelli. Lo storico dirigente della Lega Nord ha detto la sua ai microfoni de L'Aria Che Tira, nella puntata andata in onda su La7 lunedì 31 gennaio. "Nel Parlamento si era formato un gruppo fortissimo e maggioritario che aveva un grande interesse: portare la legislatura al 2023". Obiettivo, questo, che a detta del leghista era possibile solo con un candidato: Sergio Mattarella. A Myrta Merlino, Castelli spiega che "l'unico modo era quello di non cambiare nulla, lasciare tutto così". E ci sono riusciti. Ma c'è di più, perché secondo Castelli i leader sapevano bene di questo scopo e "hanno evitato, fatta eccezione per la Casellati, di mandare qualche candidato. Sapevano che sarebbe stato inevitabilmente impallinato". E ancora: "Secondo me però è cambiato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Interviene sul Quirinale anche Roberto. Lo storico dirigente dellaNord ha detto la sua ai microfoni de L'Aria Che Tira, nella puntata andata in onda su La7 lunedì 31 gennaio. "Nel Parlamento si era formato un gruppo fortissimo e maggioritario che aveva un grande interesse: portare la legislatura al 2023". Obiettivo, questo, che a detta del leghista era possibile solo con un candidato: Sergio. A Myrta Merlino,spiega che "l'unico modo era quello di non cambiare nulla, lasciare tutto così". E ci sono riusciti. Ma c'è di più, perché secondoi leader sapevano bene di questo scopo e "hanno evitato, fatta eccezione per la Casellati, di mandare qualche candidato. Sapevano che sarebbe stato inevitabilmente impallinato". E ancora: "Secondo me però è cambiato ...

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - borghi_claudio : La legislatura che aveva acceso in milioni di Italiani speranze di cambiamento e di recupero di sovranità si chiude… - borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Governo, il primo Cdm di Draghi dopo il Colle. Applauso dei ministri a Mattarella. Cartabia: 'Segnale di ripartenza' https:… - RodomiroGianno2 : RT @giuseppe_masala: Draghi e Mattarella per l'Italia sono come Tachipirina e Vigile Attesa per i malati di Covid. -