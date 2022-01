Discoteche aperte da San Valentino, in pista con il Super green pass. Ma restano le mascherine (Di lunedì 31 gennaio 2022) A San Valentino potremo tornare a ballare. Resta l?obbligo delle mascherine all?aperto. Partono le multe per i non vaccinati over 50. Sarà prorogata, ma solo per chi ha la terza... Leggi su ilmattino (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Sanpotremo tornare a ballare. Resta l?obbligo delleall?aperto. Partono le multe per i non vaccinati over 50. Sarà prorogata, ma solo per chi ha la terza...

Advertising

zazoomblog : Discoteche aperte da San Valentino in pista con il Super Green pass. Ma restano le mascherine - #Discoteche… - infoitinterno : Discoteche aperte da San Valentino, in pista con il Super Green pass. Ma restano le mascherine - alelu62 : Cari @Palazzo_Chig e @robersperanza, quando torneremo alla normalità, senza #mascherine #FFP2 al cinema, treno, aer… - fuori__luogo : @gggg45466 Il gp serviva solo come misura economica evitando nuove chiusure La questione è che le discoteche sono aperte abusivamente - GioLombar : @GiovaQuez Io proporrei discoteche aperte solo per i vaccinati con dose booster... -