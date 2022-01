Da Neil Young a Joni Mitchell, la polemica musicale (e non) vs Spotify (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutti è iniziato la scorsa settimana, quando Neil Young ha dato un ultimatum a Spotify in una lettera pubblicata sul proprio sito web: “Possono avere Joe Rogan o Young”. Spotify, che ha fatto un accordo da 100 milioni di dollari con il primo a maggio 2020, da allora ha rimosso gran parte della musica di Young. Rogan non ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni di Young, ma ora Joni Mitchell è entrata nella mischia, pubblicando una propria dichiarazione intitolata I Stand With Neil Young! in cui dice che rimuoverà la sua musica da Spotify e sottolinea che "persone irresponsabili stanno diffondendo bugie che stanno costando la vita alle persone" (riferendosi al podcast del no-vax ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutti è iniziato la scorsa settimana, quandoha dato un ultimatum ain una lettera pubblicata sul proprio sito web: “Possono avere Joe Rogan o”., che ha fatto un accordo da 100 milioni di dollari con il primo a maggio 2020, da allora ha rimosso gran parte della musica di. Rogan non ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni di, ma oraè entrata nella mischia, pubblicando una propria dichiarazione intitolata I Stand With! in cui dice che rimuoverà la sua musica dae sottolinea che "persone irresponsabili stanno diffondendo bugie che stanno costando la vita alle persone" (riferendosi al podcast del no-vax ...

