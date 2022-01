Bruno Barbieri: “Sogno un film con Johnny Depp, credo che lui sia un po’ come me” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Emiliano e comunista? “Chi non lo è stato? Noi di quelle parti siamo sempre stati sinistroidi… Non voglio parlare di politica, ma io sono cresciuto nei Festival dell’Unità, era bello perché si imparavano tante cose, c’erano le azdore (le massaie che governano la cucina) che preparavano tagliatelle, tortellini, quintali di ragù… È stata una scuola”. A parlare così è Bruno Barbieri che si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. La passione per la moda ereditata dalla mamma e diventata poi per lui quasi un “marchio di fabbrica” (indimenticabile l’abito giallo sfoggiato in una delle prime puntata di questa edizione di Masterchef), il rapporto complicato con il padre e naturalmente la cucina portata in tv con Mastechef. Un ‘lavoro’, quello fatto dal cooking show, secondo lo chef positivo: “… Chiunque abbia visto MasterChef ha cambiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Emiliano e comunista? “Chi non lo è stato? Noi di quelle parti siamo sempre stati sinistroidi… Non voglio parlare di politica, ma io sono cresciuto nei Festival dell’Unità, era bello perché si imparavano tante cose, c’erano le azdore (le massaie che governano la cucina) che preparavano tagliatelle, tortellini, quintali di ragù… È stata una scuola”. A parlare così èche si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. La passione per la moda ereditata dalla mamma e diventata poi per lui quasi un “marchio di fabbrica” (indimenticabile l’abito giallo sfoggiato in una delle prime puntata di questa edizione di Masterchef), il rapporto complicato con il padre e naturalmente la cucina portata in tv con Mastechef. Un ‘lavoro’, quello fatto dal cooking show, secondo lo chef positivo: “… Chiunque abbia visto MasterChef ha cambiato ...

