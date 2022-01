Borsa: a Tokyo apertura in calo ( - 0,33%) (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta del mese col segno meno, in un contesto di scambi ridotti nel continente asiatico in coincidenza del Capodanno cinese 2022 e dell'Anno nuovo lunare in Corea del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ladiavvia l'ultima seduta del mese col segno meno, in un contesto di scambi ridotti nel continente asiatico in coincidenza del Capodanno cinese 2022 e dell'Anno nuovo lunare in Corea del ...

Advertising

Pgrecoit : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,33%): Pesa rallentamento attività manifatturiera in Cina - ansa_economia : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,33%). Pesa rallentamento attività manifatturiera in Cina #ANSA - iconanews : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,33%) - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,33%): Pesa rallentamento attività manifatturiera in Cina - PN703 : #PE_segnala “A Parigi il Cac scende dell'1,42%, a Francoforte il Dax cede l'1,69% a Londra l'Ftse 100 arretra del… -