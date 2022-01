B2Big®Masterclass 2022:sold out anche la seconda edizione (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – È ripartito il percorso formativo annuale che insegna alle aziende il marketing B2B. Trieste, 31/01/2022 – Sono più di 60 i partecipanti della seconda edizione della B2Big®Masterclass: il percorso formativo organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B fondata da Andrea e Nevio Zucca. È ripartito lo scorso weekend a Bologna, registrando un sold out anche per il 2022. Gli “studenti” di questo percorso formativo dedicato al marketing business to business sono tutti imprenditori, titolari o manager di PMI di tutta Italia: aziende che hanno scelto di dedicare ogni mese per un anno intero del tempo alla formazione, con l’obiettivo di acquisire nuovi strumenti per far crescere il loro business. La Masterclass di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – È ripartito il percorso formativo annuale che insegna alle aziende il marketing B2B. Trieste, 31/01/– Sono più di 60 i partecipanti delladella: il percorso formativo organizzato da B2Big®, la prima Academy italiana specializzata nel Marketing B2B fondata da Andrea e Nevio Zucca. È ripartito lo scorso weekend a Bologna, registrando unoutper il. Gli “studenti” di questo percorso formativo dedicato al marketing business to business sono tutti imprenditori, titolari o manager di PMI di tutta Italia: aziende che hanno scelto di dedicare ogni mese per un anno intero del tempo alla formazione, con l’obiettivo di acquisire nuovi strumenti per far crescere il loro business. La Masterclass di ...

