Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 31 gennaio 2022 | Trono Classico e Over (Di lunedì 31 gennaio 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 31 gennaio 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Nel corso della puntata di oggi, lunedì 31 gennaio, secondo le Anticipazioni, al centro dello studio potrebbe accomodarsi nuovamente Gemma Galgani. La dama pensava di aver trovato l’uomo giusto incontrando ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 31 gennaio 2022), 31è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 31, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata di, lunedì 31, secondo le, al centro dello studio potrebbe accomodarsi nuovamente Gemma Galgani. La dama pensava di aver trovato l’uomo giusto incontrando ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni 31 gennaio: Gemma Galgani contro Tina Cipollari e Nadia Marsala. Svolta per Ida Platan… - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni oggi 31 gennaio 2022: Gemma Galgani e Nadia litigano per Massimiliano #uominiedonne… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni: ospiti Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni Febbraio 2022: Andrea Nicole torna in studio -