Allenamento Lazio, Sarri ritrova i nazionali in vista della Fiorentina (Di lunedì 31 gennaio 2022) Allenamento Lazio: la squadra oggi si è ritrovata in quel di Formello, dopo due giorni di riposo. Sono tornati i nazionali Dopo i due giorni di riposo, la Lazio è tornata a lavorare nel centro sportivo di Formello per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Sarri ritrova i giocatori impegnati nello stage con l'Italia in quel di Coverciano. La seduta è cominciata alle ore 15. Inizialmente lavoro atletico, di attivazione muscolare e di riscaldamento. Poi si è passato alle esercitazioni tecniche, di possesso palla e gol nelle porticine. Poi partitella a campo ridotto, terminata 1-0 grazie al gol proprio di Zaccagni, tornato a disposizione dopo la chiamata di Mancini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

