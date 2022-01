Adozione mite | cos’è la “semi-adozione” e quando è possibile

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” con queste parole comincia (Articolo 1) la Legge 184 del 4 maggio 1983 “Disciplina dell’e dell’affidamento dei minori” che regolamenta l’dei figli, sia minorenni che maggiorenni. Quello dell’è un istituto giuridico molto particolare che mira, come si legge dalle prime parole della legge italiana che lo disciplina, a tutelare gli interessi del minore in una condizione nella quale i genitori biologici non hanno le capacità e i requisiti per prendersene cura in maniera considerata corretta. Da qui nasce la cosiddetta, una formula che potremmo definire ibrida e che permette al minore adottato di mantenere i rapporti con la ...