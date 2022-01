Virtus Entella-Modena oggi in tv: data, orario e streaming girone B Serie C 2021/2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Virtus Entella-Modena, match della ventiquattresima giornata del girone B di Serie C 2021/2022. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 30 gennaio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky Sport (252) e su Eleven Sports, piattaforma streaming che detiene i diritti. La seconda forza del campionato cerca i tre punti contro l’Entella, quarta classificata. Uno scontro diretto per i piani alti. Chi avrà la meglio? Scopriamolo su Sky ed Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della ventiquattresima giornata delB di. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 30 gennaio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky Sport (252) e su Eleven Sports, piattaformache detiene i diritti. La seconda forza del campionato cerca i tre punti contro l’, quarta classificata. Uno scontro diretto per i piani alti. Chi avrà la meglio? Scopriamolo su Sky ed Eleven Sports. SportFace.

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir B Cesena-Olbia Fermana-Carrarese Gubbio-Grosseto Imolese-Teramo Lucchese-Ancona Matelica Montevarchi-P… - novasocialnews : Tar accoglie tesi dei legali Serie B, respinta richiesta risarcimento Virtus Entella - Spazio_Paganese : Calciomercato: In arrivo il Difensore Ivan De Santis con la formula del Prestito dalla Virtus Entella, Attesa doman… - Calciodiretta24 : Virtus Entella – Modena: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - telodogratis : Tar accoglie tesi dei legali Serie B, respinta richiesta risarcimento Virtus Entella -