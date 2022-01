Uomini e Donne, anticipazioni Febbraio 2022: Andrea Nicole torna in studio (Di domenica 30 gennaio 2022) Colpo di scena a Uomini e Donne venerdì 28 gennaio 2022: Andrea Nicole fa la sua comparsa nello studio, dopo quella che era stata una separazione non proprio positiva. Infatti, l’ex tronista ha scelto Ciprian Aftim fuori dallo studio, insomma, non secondo la maniera convenzionale del giornale. Ebbene, nonostante ciò, Maria De Filippi ha deciso di ospitarla per permetterle di spiegarsi, di raccontare quello che è successo con Ciprian a telecamere spente. anticipazioni Uomini e Donne: torna in studio Andrea Nicole E’ venerdì 28 gennaio 2022 quando avviene il colpo di scena: Andrea Nicole, la tronista che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Colpo di scena avenerdì 28 gennaiofa la sua comparsa nello, dopo quella che era stata una separazione non proprio positiva. Infatti, l’ex tronista ha scelto Ciprian Aftim fuori dallo, insomma, non secondo la maniera convenzionale del giornale. Ebbene, nonostante ciò, Maria De Filippi ha deciso di ospitarla per permetterle di spiegarsi, di raccontare quello che è successo con Ciprian a telecamere spente.inE’ venerdì 28 gennaioquando avviene il colpo di scena:, la tronista che ...

Advertising

ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - MinisteroDifesa : #Quirinale Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Comandante delle donne e degli uomini delle… - LiaCapizzi : Houston abbiamo un problema La locuzione 'una donna in gamba' 1) sbandierata se conviene, 2) accartocciata se no… - Luckyluciano971 : RT @tomasomontanari: “O mithos deloi oti” non è un Paese per donne, per giovani (per quelli ci sono i manganelli), per chi dice una cosa e… - NBiardi : @Gigadesires Proprio lei che l'altro ieri di fronte al nome Casellati ha detto che 'far nominare una donna dagli uo… -