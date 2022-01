Tronchetti Provera: «Il lancio millimetrico di Suarez contro la Spal mi emozionò come il Triplete» (Di domenica 30 gennaio 2022) Sul Sole 24 Ore un’intervista a Marco Tronchetti Provera, dal 1992 amministratore delegato del gruppo Pirelli, del quale è stato presidente dal 1996 al 2015, data in cui ne è diventato vicepresidente esecutivo. Dal 2001 al 2006 è stato presidente di Telecom Italia. Racconta di essere entrato per la prima volta in una fabbrica quando aveva tredici anni, con suo padre. «Mio padre conosceva il tedesco e parlava il francese e l’inglese. In casa nostra, con lui e con mia madre Giovanna, parlavamo in francese. L’educazione era molto severa, ma anche divertente. A dieci anni assistetti alla mia prima partita di calcio: a San Siro l’Inter giocava con la Spal. Ricordo, pochi anni dopo, l’esordio di Luis Suárez, appena arrivato all’Inter dal Barcellona. Era sera. Fece un lancio millimetrico di quaranta metri che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 30 gennaio 2022) Sul Sole 24 Ore un’intervista a Marco, dal 1992 amministratore delegato del gruppo Pirelli, del quale è stato presidente dal 1996 al 2015, data in cui ne è diventato vicepresidente esecutivo. Dal 2001 al 2006 è stato presidente di Telecom Italia. Racconta di essere entrato per la prima volta in una fabbrica quando aveva tredici anni, con suo padre. «Mio padre conosceva il tedesco e parlava il francese e l’inglese. In casa nostra, con lui e con mia madre Giovanna, parlavamo in francese. L’educazione era molto severa, ma anche divertente. A dieci anni assistetti alla mia prima partita di calcio: a San Siro l’Inter giocava con la. Ricordo, pochi anni dopo, l’esordio di Luis Suárez, appena arrivato all’Inter dal Barcellona. Era sera. Fece undi quaranta metri che ...

infoitsport : Sofia Goggia, l'augurio e la speranza di Tronchetti Provera - davideormellese : RT @PaoloBricco: 'Milano non ha mai avuto un dominus, come Torino con l'Avvocato. A Milano esisteva un senso democratico delle cose e delle… - sole24ore : RT @PaoloBricco: 'La prima volta in cui sono entrato in una fabbrica avevo 13 anni. Era il 1961. Mio padre Silvio mi porto' a visitare un i… - FilippoCarmigna : RT @PaoloBricco: 'Milano non ha mai avuto un dominus, come Torino con l'Avvocato. A Milano esisteva un senso democratico delle cose e delle… -