Salernitana, chiuso il colpo Mikael: altro rinforzo per Colantuono (Di domenica 30 gennaio 2022) . L'attaccante brasiliano rinforza i granata La Salernitana ha chiuso per Mikael, attaccante brasiliano 22enne dello Sporting Club do Recife. La Salernitana ha trovato l'accordo con il giocatore e ora anche quello con il club brasiliano: siamo allo scambio di documenti. Come riporta Sky Sport una base d'accordo è stata trovata per le cifre di 800mila euro più 2 milioni e 725mila euro di riscatto. Un riscatto che diventerebbe obbligatorio in caso di permanenza in A dei campani. In più, nell'accordo dovrebbe essere inclusa una percentuale del 25 per cento sulla futura rivendita da riconoscere allo stesso Recife. VIsite domani L'articolo proviene da Calcio News 24.

