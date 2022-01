Omicron 2 "peggio di ogni variante precedente": il timore taciuto, perché è allarme rosso (Di domenica 30 gennaio 2022) La pandemia sembra frenare, in Italia e un po' in tutta Europa. I timori, semmai, sono legati alla diffusione di Omicron 2, l'ultima variante del Covid, che si sta diffondendo a velocità supersonica in alcune parti dell'Asia e dell'Europa, Danimarca in primis. La mutazione si chiama ufficialmente "micron BA.2" e questa settimana i virologi hanno rilevato casi in diversi Paesi anche degli Stati Uniti, tra cui la California, il Texas e Washington. L'allarme sulla variante, però, arriva dagli Stati Uniti, dove ancora è poco diffusa. Il punto è che gli scienziati prevedono che i diffonderà nel paese nel prossimo mese di febbraio. Ci sono prove crescenti che sia contagiosa forse più della variante Omicron "originale. Emma Hodcroft, un'epidemiologa dell'Università di Berna che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) La pandemia sembra frenare, in Italia e un po' in tutta Europa. I timori, semmai, sono legati alla diffusione di2, l'ultimadel Covid, che si sta diffondendo a velocità supersonica in alcune parti dell'Asia e dell'Europa, Danimarca in primis. La mutazione si chiama ufficialmente "micron BA.2" e questa settimana i virologi hanno rilevato casi in diversi Paesi anche degli Stati Uniti, tra cui la California, il Texas e Washington. L'sulla, però, arriva dagli Stati Uniti, dove ancora è poco diffusa. Il punto è che gli scienziati prevedono che i diffonderà nel paese nel prossimo mese di febbraio. Ci sono prove crescenti che sia contagiosa forse più della"originale. Emma Hodcroft, un'epidemiologa dell'Università di Berna che ha ...

