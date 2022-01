Ministeri impallati | tecnici scontenti | le colpe dell’ambizioso Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il Quirinale può attendere. Da perfetto studente dai gesuiti il premier Marioha messo il cappello sulla conferma di Sergio Mattarella al Colle. Pensare che è stato proprio lui, da Palazzo Chigi, a provocare questo caos, dopo aver tentato per mesi di scappare al Quirinale e, pur di realizzare il suo disegno, a piegare il Governo alla sua ambizione. Sono due le date indiziarie del suo fallito tentativo di fuga da Piazza Colonna: il 23 settembre, quando in una riunione collegiale con i suoi ministri “migliori” ha capito che i progetti del Pnrr non sarebbero mai andati in porto, e il 27 ottobre quando, infastidito e risentito, ha abbandonato platealmente l’incontro con i sindacati. In entrambe le circostanze ha capito che quel lavoro non era fatto più per lui. Può parlare con Biden, certo, ma non con Landini. Paese fermo La sua lunga campagna elettorale ha, da quel ...