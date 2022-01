Milan, Zlatan Ibrahimovic verso l'addio: i possibili sostituti (Di domenica 30 gennaio 2022) Milan, i dubbi di Zlatan Ibrahimovic L'attaccante di Malmoe, 40 anni, indiscusso leader tecnico e carismatico dello spogliatoio del Diavolo, secondo la Gazzetta dello Sport sta valutando il possibile ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 30 gennaio 2022), i dubbi diL'attaccante di Malmoe, 40 anni, indiscusso leader tecnico e carismatico dello spogliatoio del Diavolo, secondo la Gazzetta dello Sport sta valutando il possibile ...

