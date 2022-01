Mattarella bis | così i parlamentari hanno spodestato i leader | i segnali inascoltati da un mese e la crescita di voti in Aula nonostante gli ordini di partito Anche per non dover “digerire” Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Se ci fosse un momento giusto per iper pronunciare il più che mai fastidioso “noi ve lo avevamo detto“, forse sarebbe questo. Con la rielezione di Sergioper quasi acclamazione, il Parlamento spodestapolitici in stato confusionale e, praticamente per sfinimento, costringe i partiti alla conservazione dello status quo. Una mossa fatta per preservare l’ordine esistente che fa comodo a praticamente tutta la classe politica e che al tempo stesso punisce chi non ha saputo muoversi in tempo e, soprattutto, chi ha giocato per distruggere. Gli avvertimenti c’erano stati ed erano stati tanti: per prevedere il futuro sarebbe bastato conoscere le proprie truppe, ascoltare i capannelli e capire che il mix micidiale tra paura di finire prima la legislatura, perdere lo stipendio e finire massacrati in regolamenti ...